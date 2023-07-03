Выходец из Украины создал инновационный летающий автомобиль 3.07.2023, 15:16

Alef Model A может пролететь 177 километров по воздуху без подзарядки.

Американская компания Alef Aeronautics представила необычный летающий автомобиль Model A. Авто уже получило одобрение Федерального авиационного управления на проведение испытаний. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на сайт Autoevolution.

Фото: Alef Aeronautics | Alef Model A может пролететь 177 км по воздуху без подзарядки

Alef Model A официально может летать в воздушном пространстве США. Генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовны заявил, что это один маленький шаг для самолетов и огромный шаг для автомобилей.

Интересно то, что Джим Духовны родом из семьи киевских евреев. Он основал Alef Aeronautics с целью создать один из первых массовых летающих автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.

На Alef Model A установлен парашют, который активируется в экстренных ситуациях. Автомобиль может проехать по дорого около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км по воздуху.

Фото: Alef Aeronautics

Максимальная скорость на земле составляет 40 км/ч. Этого достаточно, чтобы добраться до удобного места для взлета в воздух.

Alef Model A будет доступен по цене от 299 999 долларов. Если вы хотите получить автомобиль раньше остальных, можно доплатить 1500 долларов.

Alef Aeronautics планирует начать поставки Alef Model A клиентам в конце 2025 года. К этому времени компания продолжит проводить испытания своего летающего автомобиля.

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