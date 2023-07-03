ВСУ ускорили возвращение территорий под свой контроль на Южном фронте 3.07.2023, 15:33

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Идет масштабное продвижение украинской армии.

Вооруженные силы Украины сообщили, что за последнюю неделю на Южном фронте вернули под свой контроль 28,4 кв. км. Это максимальный показатель за неделю с 12 июня, пишет dialog.ua

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ на Восточном направлении вернули под свой контроль 9 кв. км, на Южном – 28,4 кв. км. Маляр также назвала общую площадь продвижения на Юге с начала контрнаступления – 158,4 кв. км.

Таким образом, продвижение на Южном фронте стало самым масштабным с 12 июня. Лишь по итогам первой недели контрнаступления (российские власти считают, что оно началось 4 июня) ВСУ заняли больше территории: 16 кв. км на Востоке и 90 кв. км на Юге. После этого Маляр сообщала только о продвижении на Южном фронте: с 12 по 19 июня – 23 кв. км, с 19 по 26 июня – 17 кв. км.

По данным проекта DeepStateMap.Live, с 4 июня по 2 июля Украине удалось вернуть под свой контроль 142,5 кв. км. При этом около 124 кв. км было освобождено на Южном фронте.

Отметим, что с 4 июня ВСУ удалось занять уже девять населенных пунктов: Ровнополь, Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Все поселения находятся на Южном фронте.

По данным проекта Oryx, с начала украинского контрнаступления Россия потеряла на 98 единиц техники больше, чем ВСУ.

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