закрыть
3 июля 2023, понедельник, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ускорили возвращение территорий под свой контроль на Южном фронте

  • 3.07.2023, 15:33
  • 7,840
ВСУ ускорили возвращение территорий под свой контроль на Южном фронте

Идет масштабное продвижение украинской армии.

Вооруженные силы Украины сообщили, что за последнюю неделю на Южном фронте вернули под свой контроль 28,4 кв. км. Это максимальный показатель за неделю с 12 июня, пишет dialog.ua

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ на Восточном направлении вернули под свой контроль 9 кв. км, на Южном – 28,4 кв. км. Маляр также назвала общую площадь продвижения на Юге с начала контрнаступления – 158,4 кв. км.

Таким образом, продвижение на Южном фронте стало самым масштабным с 12 июня. Лишь по итогам первой недели контрнаступления (российские власти считают, что оно началось 4 июня) ВСУ заняли больше территории: 16 кв. км на Востоке и 90 кв. км на Юге. После этого Маляр сообщала только о продвижении на Южном фронте: с 12 по 19 июня – 23 кв. км, с 19 по 26 июня – 17 кв. км.

По данным проекта DeepStateMap.Live, с 4 июня по 2 июля Украине удалось вернуть под свой контроль 142,5 кв. км. При этом около 124 кв. км было освобождено на Южном фронте.

Отметим, что с 4 июня ВСУ удалось занять уже девять населенных пунктов: Ровнополь, Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Все поселения находятся на Южном фронте.

По данным проекта Oryx, с начала украинского контрнаступления Россия потеряла на 98 единиц техники больше, чем ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников