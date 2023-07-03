В Украине ликвидировали известного приспешника Кадырова
- 3.07.2023, 17:26
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До вторжения в РФ он служил в ставропольском ОМОНе.
Украинские воины утилизировали кадыроского командира отряда специального назначения «Ахмат» полковника Евгения Писаренко, который до вторжения РФ в Украину много лет служил в ставропольском ОМОНе.
Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на ряд Telegram-каналов.
«Утилизирован командир отряда спецназа «Ахмат» полковник Евгений «Большой» Писаренко. Апти Алаудинов, почему-то, не спешит нас радовать подобными новостями. Обрадуем вас тогда мы!», - говорится в сообщении.
Эту новость подтвердил и командир «Ахмата», военный преступник Апти Алаудинов.