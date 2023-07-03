На аукционе продают упакованный iPhone по рекордной цене 3.07.2023, 20:00

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В чем особенность.

Онлайн-аукцион упакованного iPhone первой серии, выпущенного в 2007 году, может стать самым ценным лотом в истории. Об этом сообщает TechRadar.

Именно этот лот может быть продан за более чем $100 000. Обычно фанаты Apple приобретут подобные «капсулы времени» для своих коллекций по цене до $50 000, но этот экземпляр действительно редкий.

Эта модель имеет встроенную память на 4 ГБ. Дело в том, что первые iPhone были доступны с памятью 4 ГБ и 8 ГБ. Несмотря на высокую цену в $600 за устройство, покупатели считали, что лучше переплатить, и массово приобретали именно более дорогие версии с памятью 8 ГБ, поэтому смартфоны с 4 ГБ памяти не были популярны среди публики, и Apple быстро прекратила их производство.

Поэтому лот, выставленный на аукционе LCG Auction, настолько редкий, поскольку, вероятно, осталось очень мало нераспакованных iPhone с такой непопулярной памятью. Это делает лот уникальным и редким для коллекционеров.

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