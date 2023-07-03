В российском поселке девять человек отравились медвежатиной

В российском поселке девять человек отравились медвежатиной2
- 3.07.2023, 20:02
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Инцидент произошел в Забайкалье.
В забайкальском поселке Куанда девять человек, включая ребенка, отравились медвежатиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.
Жители «употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание», рассказали власти. 4 июля их должны доставить в Читу, где врачи проведут обследование и установят точный диагноз.
По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы медвежатины изъяты, они будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования. Руководитель ведомства Андрей Лим заверил, что служба принимает «все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания», не уточнив какого.