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В российском поселке девять человек отравились медвежатиной

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  • 3.07.2023, 20:02
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В российском поселке девять человек отравились медвежатиной

Инцидент произошел в Забайкалье.

В забайкальском поселке Куанда девять человек, включая ребенка, отравились медвежатиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

Жители «употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание», рассказали власти. 4 июля их должны доставить в Читу, где врачи проведут обследование и установят точный диагноз.

По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы медвежатины изъяты, они будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования. Руководитель ведомства Андрей Лим заверил, что служба принимает «все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания», не уточнив какого.

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