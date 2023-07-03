Сырский рассказал о продвижении у Бахмута и показал видео уничтожения оккупантов

Сырский рассказал о продвижении у Бахмута и показал видео уничтожения оккупантов1
- 3.07.2023, 20:31
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Видео.
Украинские военные смогли продвинуться по фалангам Бахмутского направления. Там были уничтожены позиции оккупантов.
Об этом сообщает Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
«Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян. Вот пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады», - написал Сырский.
По его словам, воины этой бригады удачно отработали по российскому миномету и уничтожили позиции оккупантов.