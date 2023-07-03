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Россия столкнулась с нехваткой бензина

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  • 3.07.2023, 20:52
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Россия столкнулась с нехваткой бензина

Запасы были только на бумаге.

Российский рынок бензина оказался в состоянии «идеального шторма», несмотря на санкции, усложняющие продажу за рубеж как сырой нефти, так и продуктов ее переработки.

С начала года биржевые цены на бензин в России взлетели более чем на 70% и в конце июня переписали исторические рекорды — 58711 рублей за тонну «Регуляр-92» и почти 66 тысяч рублей за тонну «Премиум-95».

И хотя правительство заверяет, что производство бензина в стране растет, на деле на оптовом рынке возник заметный дефицит, сообщили Reuters трейдеры и источники в отрасли.

По их словам, перед сезонными ремонтами нефтеперабатывающих заводов в стране формировали «неприкосновенный запас» бензина, который на апрель должен был насчитывать 2 млн тонн. Но теперь, когда НПЗ остановили работу из-за профилактики, это топливо на рынок так и не поступило.

Возможно, «запасы были только на бумаге», говорит один из источников Reuters. По данным агентства, в июне суммарный объем первичных биржевых продаж бензина на бирже был 22% ниже, чем в июне прошлого года. При этом продажи Аи-92 рухнули на 32%

Другая версия, по словам трейдеров, заключается в том, что крупные нефтяные компании намеренно придерживают объемы бензина, чтобы поднять цены еще выше.

Дорогой бензин нужен нефтяникам, чтобы компенсировать резкое сокращение выплат из бюджета. Речь идет о так называемом демпферном механизме, который власти запустили в ответ на бензиновый кризис 2018 года: если внутренние цены на бензин ниже экспортных, правительство доплачивает нефтяникам разницу из казны, и наоборот — если внутренние продажи выгоднее, компании платят повышенный «налог».

За прошлый год бюджет перечислил нефтяникам 2,2 трлн рублей, а 2023-м только за один май — больше 100 млрд. По плану Минфина, с 1 сентября субсидии должны сократиться на 30 млрд рублей в месяц.

По данным Reuters, сокращение бензинового демпфера отнимет у переработчиков, поставляющих автобензин на внутренний рынок, примерно 8,5 тысячи рублей за тонну, и чтобы его компенсировать, оптовые цены нужно поднять еще на 3,5-4 тысячи рублей.

Чтобы остудить рынок, правительство РФ обсуждает возможность введения квот на экспорт бензина. Проработать эту идею вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго по итогам совещания с нефтекомпаниями 30 июня.

По словам источников Reuters, рост оптовых цен на бензин, скорее всего, продолжится: НПЗ выходят из весенних ремонтов, но это не позволит полностью устранить дефицит топлива, поскольку уже с августа придется создавать резерв под новую, осеннюю серию ремонтов.

Нехватка бензина на рынке может сохраниться до октября, полагают источники агентства.

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