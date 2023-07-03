Что говорил директор ЦРУ Уильям Бернс в своей лекции в Дитчли 3.07.2023, 22:01

Уильям Бернс

фото: AFP

Три вызова, мышление Путина и как будут действовать разведчики завтрашнего дня.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс выступил с речью «Изменившийся мир и роль разведки в нем» на 59-й ежегодной лекции фонда Ditchley в Британии, пишет «Наша Нiва».

Директор ЦРУ отметил, что эпоха после холодной войны точно закончилась. Теперь главная задача — оставить будущим поколениям более свободный, открытый, безопасный и процветающий мир.

Три вызова современного миропорядка

Успех в этом, по мнению Бернса, будет зависеть от способности ориентироваться в мире с тремя главными вызовами.

Первый — это вызов стратегической конкуренции от амбициозного Китая, который активно разивается, и от России, которая, по словам директора ЦРУ, «постоянно напоминает нам, что не только супердержавы, которые на подъеме, но и те, которые на стадии упадка, также могут дестабилизировать [международную обстановку]».

Второй вызов связан с такими проблемами, как климатический кризис и глобальная пандемия. Их Бернс назвал «проблемами без паспортов», их не может решить отдельно ни одна страна мира. Эти проблемы становятся все более экстремальными и экзистенциальными.

Третий вызов — революция в технологиях, которая меняет то, как мы живем, работаем, боремся и конкурируем. Она несет новые возможности и риск, которые мы пока не можем полностью понять.

По мнению директора ЦРУ, эти вызовы иногда конфликтуют между собой. При этом сотрудничество в решении общих глобальных проблем становится одновременно и важнейшим, и сложным, так как слишком часто становится жертвой стратегической конкуренции.

Основной ареной для этой конкуренции, как отмечает Бернс, является технологическая революция. В то же время она — это тот феномен, в котором некое базовое партнерство имеет решающее значение для установления правил поведения, чтобы максимизировать преимущества новых технологий и минимизировать их опасность.

Война России против Украины

Директор ЦРУ подчеркнул, что самым непосредственным и острым геополитическим вызовом международному порядку сегодня является полномасштабное вторжение Владимира Путина в Украину.

Бернс отметил, что он «большую часть последних двух десятилетий провел, пытаясь понять и противостоять взрывоопасной комбинации обиды,амбиций и неуверенности, которую воплощает Путин». И этот опыт дал ему здоровую дозу сдержанности в разговорах о Путине и России.

По словам директора ЦРУ, он понял одну вещь, что «ошибкой было недооценивать зацикленность Путина на контроле над Украиной и ее решениями, без чего, по мнению Путина, Россия не может быть великой державой, а он — великим российским лидером. Эта трагическая и жестокая зацикленность уже принесла России позор и обнажила ее слабые места, а также вызвала ошеломляющую стойкость и решительность украинского народа».

Бернс упомянул о том, что Путин часто настаивал на том, что Украина — «ненастоящая страна», что она расколота и слаба.

«Что же, как он узнал, настоящие страны обиваются. А украинцы отбивались с необычайным мужеством и стойкостью, я убедился в этом во время частых поездок в Киев во время войны. Они не отступят, как и все мы, кто поддерживает Украину», — заявил директор ЦРУ.

Бернс констатировал, что война в Украине — стратегическая неудача для России. Она обнаружила ее военную слабость, а экономика России сильно ослаблена, и это надолго.

Директор ЦРУ считает, что ошибки Путина предопределили будущее России как младшего партнера Китая и его экономической колонии. В то же время НАТО сдерживает реваншистские амбиции, расширилось и стало сильнее.

Директор ЦРУ упомянул о мятеже Евгения Пригожина. Он признался, что его поразило, как Пригожин накануне своего похода язвительно раскритиковал лживость обоснования Кремлем вторжения в Украину и позорность действий российского военного руководства во время войны.

«Воздействие этих слов и этих действий — яркое напоминание о разрушительном влиянии войны Путина на его собственное общество и его собственный режим», — отметил Бернс.

Китай

Как отметил директор ЦРУ, Китай — единственная страна, которая одновременно и намерена изменить международную повестку, и имеет все большую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого.

Бернс подчеркнул, что проблема не в возрастании мощи Китая, а в тех действиях, которые это возрастание сопровождают.

«Президент Си начинает свой третий срок, сконцентрировав в своих руках большую власть, чем любой китайский лидер со времен Мао. И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления той международной системы, которая помогла Китаю в его трансформации, он стремится эту систему переформатировать», — отметил директор ЦРУ.

«В разведке мы внимательно изучаем то, что говорят лидеры. Но мы обращаем особое внимание на то, что они делают», — заметил Бернс и пояснил, что невозможно игнорировать усиление репрессивности внутри Китая и его агрессивности за рубежом — от его «приграничного партнерства» с Путиным до его угроз миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Новая технологическая революция

В своем выступлении Бернс обратил особое внимание на технологическую революцию. По его мнению, прогресс в вычислительных технологиях — от микросхем до искусственного интеллекта — ведет к прорывам чрезвычайного масштаба и размаха.

«Мы снова и снова видим эту линию тренда «хоккейной клюшки», которая превосходит наши ожидания, воображение и способность управлять использованием чрезвычайно мощных технологий — на благо или на зло», — отметил директор ЦРУ.

На его взгляд, наиболее очевидно технологическая революция проявляет себя в биотехнологиях и биопроизводстве, которые «могут открыть необычные решения для климата и здоровья и повысить нашу экономику, но злоупотребление и неправильное использование которых может привести к катастрофе».

Бернс подчеркнул, что лидерство в технологиях и инновациях лежит в основе экономического процветания и военной мощи стран Запада. Это понимают китайские и другие конкуренты. Поэтому не удивительно, что они вкладывают значительные средства в новые технологии, которые являются одним из основных аспектов стратегической конкуренции.

Изменения в разведке

Директор ЦРУ отметил, что гордится работой, которую провели ЦРУ и его партнеры по разведывательному сообществу США, чтобы помочь президенту Байдену, высокопоставленным политикам и особенно украинцам сорвать агрессию Владимира Путина в Украине.

Бернс отметил тесное сотрудничество с Секретной разведывательной службой Великобритании.

По его словам, вместе они смогли обеспечить раннее и точное предупреждение о грядущей войне, что является важной функцией любой разведывательной службы.

Директор ЦРУ упомянул о своем визите в начале ноября 2021 года в Москву. Несмотря на то, что он донес до Путина и его советников, что в Вашингтоне ясно понимают их планы нападения на Украину, те не отреклись своих намерений, так как были убеждены, что «окно для возможности доминировать в Украине закрывается».

По словам Бернса, хорошая разведка помогла президенту США мобилизовать и поддержать сильную коалицию стран ради помощи Украине. Она помогла Украине защитить себя с необычайной смелостью и с решимостью начать решающее контрнаступление.

Директор ЦРУ отметил, что недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство, подпитываемое государственной пропагандой и репрессивными практиками. И это недовольство открывает уникальную возможность для ЦРУ, которое не даст ему пропасть.

Недавно ЦРУ разместило первый видеоролик в Telegram. В нем было рассказано о том, как россияне могут безопасно связаться с ЦРУ в даркнете. По словам директора ЦРУ, за первую неделю ролик набрал 2,5 миллиона просмотров.

Конкуренция с Китаем

Если война Путина в Украине — это открытый вызов в стратегической конкуренции, то Китай Си Цзиньпина, по словам директора ЦРУ, — это крупнейший геополитический и разведывательный соперник и самый важный долгосрочный приоритет.

В структуре ЦРУ был создан «операционный центр по Китаю». По словам Бернса, это единственный из около десятка подобных операционных центров, который полностью ориентирован на Китай.

По словам директора управления, ЦРУ сосредоточило гораздо больше ресурсов на сборе разведданных, операциях и анализе Китая. За последние два года бюджет на эти цели был увеличен вдвое.

«Мы нанимаем и обучаем больше носителей китайского языка. И мы наращиваем усилия по всему миру, чтобы конкурировать с Китаем, — от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона», — отметил директор ЦРУ.

Бернс рассказал о том, что одновременно США тихо наладили каналы коммуникации с Китаем по линии разведок, в том числе путем его персональных поездок.

«Эти каналы дают возможность уберечься от ненужных недоразумений и непреднамеренных столкновений, а также дополняют и поддерживают коммуникацию по каналам политического руководства стран», — заявил директор ЦРУ.

Новые технологии

По словам директора ЦРУ, его ведомство меняет подход к новым технологическим проблемам. Был создан второй операционный центр, ориентированный на технологии и транснациональные проблемы. Он значительно расширяет партнерство ЦРУ с частным сектором.

Кроме того, как отметил Бернс, была создана новая должность главного технологического директора, и началась реализация программы CIA Labs, поддерживающей исследования и разработки в области важных технологий с академическими и частными партнерами.

Директор ЦРУ отметил, что его ведомство сейчас находится в центре самой глубокой трансформации шпионского ремесла со времен холодной войны.

«В эпоху умных городов и повсеместной технической слежки шпионаж — серьезный вызов. Для офицера ЦРУ, работающего за границей во враждебной стране и встречающегося с источниками, рискующими собственной безопасностью, чтобы передать информацию, тотальное видеонаблюдение создает риски, — отмечает Бернс и добавляет: — та же самая технология, которая иногда работает против нас — будь то добыча больших массивов данных для выявления закономерностей в нашей деятельности или масштабные сети камер слежения — также может работать на нас и против наших конкурентов».

Несмотря на чрезвычайную важность технических платформ в современном мире разведки, как отмечает директор ЦРУ, всегда будут секреты, которые нужно собирать человеку, и тайные операции, которые может выполнить только человек.

Революция в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а также лавина информации из открытых источников в современном мире создают новые возможности для аналитиков ЦРУ.

Бернс объясняет, что при надлежащем использовании искусственный интеллект может находить закономерности и тенденции в огромных объемах данных, чего не может человеческий разум. Это позволяет сотрудникам ЦРУ сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: представлении обоснованных мнений и понимания того, что наиболее важно для политиков и что наиболее важно для интересов страны.

«Наши противники используют информацию из открытых источников, и мы должны делать это быстрее и лучше, чем они», — отметил директор ЦРУ.

Инвестиции в людей

Еще одним ключевым приоритетом, по словам директора ЦРУ, является инвестирование в людей.

«Несмотря на то, что владение новыми технологиями во многом будет определять наше будущее, прекрасные мужчины и женщины в центре ЦРУ всегда будут двигать его вперед», — уверен Бернс.

Он отметил, что ЦРУ полностью обновило свою медицинскую команду, отправило больше своих сотрудников с медицинским образованием или опытом в этой сфере в места, где происходят разведывательные операции.

В организации была усилена программа, учитывающая потребности сотрудников, имеющих семью или партнера, который также работает в ЦРУ. Также был назначен первый в истории управления главный офицер по благосостоянию.

Бернс сказал, что ЦРУ ищет больше способов привлечь и удержать сотрудников, обладающих высокими навыками в области информационных технологий. Для этого улучшаются пакеты оплаты труда и поощряются более гибкие карьерные модели, чтобы офицеры могли перейти в частный сектор, а позже вернуться в ЦРУ.

Разведывательная дипломатия

В своей речи директор ЦРУ отметил, что основа разведывательной дипломатии — это партнеры по так называемой сети «Пять глаз» (в нее входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США — ред.), НАТО и Индо-Тихоокеанскому региону.

Однако наиболее тесные и доверительные отношения у ЦРУ сложились с Великобританией и ее Секретной разведывательной службой.

Бернс упомянул о своем непосредственном участии в сотрудничестве с британской разведкой и дипломатами в переговорах с Муаммаром Каддафи, чтобы убедить последнего «прекратить террористическую деятельность и отказаться от своей примитивной ядерной программы. Это было приключение, полное странных встреч ночью посреди пустыни с Каддафи — самым удивительным лидером из всех, с кем я пересекался».

Директор ЦРУ привел и другие примеры плодотворного сотрудничества. Среди них — секретные переговоры по ядерной программе Ирака, сложные и опасные ситуации, с которыми столкнулись США и их союзники в Ираке и Афганистане.

Сотрудничество разведок двух стран накануне войны в Украине Бернс назвал превосходным и отметил, что он и его британский коллега были единственными, кто спрогнозировал военную агрессию России против Украины. Они рисковали репутацией из-за своих заявлений, которые другим казались нереалистичными.

В конце своего выступления директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что ему приятно работать вместе с британскими коллегами, так как они могут обмениваться опытом и знаниями, чтобы улучшать свои разведывательные службы и адаптироваться к новым вызовам и угрозам.

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