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В НАТО рассказали о своих действиях на случай, если в Беларуси появятся наемники ЧВК «Вагнера»

  • 3.07.2023, 22:38
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В НАТО рассказали о своих действиях на случай, если в Беларуси появятся наемники ЧВК «Вагнера»

Разведка НАТО следит за ситуацией в Беларуси.

В Беларуси пока не происходит ничего такого, из-за чего нужно было бы менять планы обороны НАТО. Об этом на брифинге 3 июля заявил замначальника штаба альянса по спецоперациям Мэтью Ван Вагенен, отвечая на вопрос о действиях НАТО в случае появления бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси, пишет «Позірк».

Представитель НАТО заявил, что «прямо сейчас» альянс не наблюдает никаких изменений ни в структуре и численности вооруженных сил, ни в боеготовности на территории Беларуси, из-за чего нужно было бы менять актуальные планы обороны НАТО.

«В данный момент мы ничего такого не видим», — сообщил Мэтью Ван Вагенен.

Оценивая ситуацию в Беларуси, он подчеркнул, что разведка НАТО постоянна сфокусирована на этом районе.

«Мы уверены, что знаем, что происходит. И прямо сейчас мы не видим никаких изменений», — сказал он.

«Союзники продолжают следить за происходящим и разбираться в этом. Поэтому, если бы нам понадобилось изменить оперативно-стратегические планы, мы могли бы сделать это быстро», — заявил представитель альянса.

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