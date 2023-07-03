Первое суперлуние года: когда его можно наблюдать 3.07.2023, 23:12

Июльское полнолуние также называют Грозовая или Оленья луна.

В понедельник, 3 июля, жители Земли могут наблюдать первое в 2023 году суперлуние. Оно случается, когда в полнолуние Луна подходит на минимальное расстояние к планете.

У июльского полнолуния есть и другие названия: Грозовая или Оленья луна. Наиболее популярным является второе название, поскольку именно в июле самцы оленей отращивают рога.

Как сообщает Live science, полнолуние наступило 3 июля в 13:40 по минскому времени. Но яркой и полной луна будет на ночном небе еще и 4 июля, находясь в созвездии Стрельца.

Суперлунием явление называется потому, что Луна подходит немного ближе к Земле, чем обычно, из-за чего она кажется больше и ярче. Стоит отметить, что июльское суперлуние не только первое в 2023 году, оно будет и самым «маленьким», когда спутник нашей планеты будет казаться лишь немного больше, чем обычно. В следующие суперлуния, которые ожидаются 1 и 30 августа, а также 29 сентября, луна будет казаться немного больше.

В момент Грозового суперлуния Луна будет на расстоянии 361934 километра от Земли. Но самое яркое и большое суперлуние ожидается 30 августа, когда над Землей взойдет Голубая суперлуна. Тогда спутник нашей планеты подойдет к ней на расстояние 357344 километра.

Июльское суперлуние будет необычным еще и по другой причине. В это время луна будет ниже всего над горизонтом, если смотреть из Северного полушария.

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