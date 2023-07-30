Атака на Москву: разгромлено Министерство цифрового развития РФ 12 30.07.2023, 8:55

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Взрывной волной важные документы разбросало по улицам.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».

Русская служба ВВС рассказала о последствиях попадания беспилотников в здания в центре «Москва-Сити».

На фотографиях, опубликованных агентством ТАСС, видно, как выглядит «незначительное повреждение фасадов», о котором заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным телеграм-канала 112, один из беспилотников врезался в районе 6-7 этажей здания.

У второго здания, судя по фотографиям, повреждены первые несколько этажей.

Взрывной волной из офиса вынесло документацию Министерства цифрового развития, которое находится в Правительственном комплексе в IQ-квартале на территории «Москва-Сити», сообщил канал «Осторожно, Москва».

Всего в Правительственном комплексе находятся офисы семи ведомств и министерств, говорится на сайте IQ-квартала.

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