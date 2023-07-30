Атака на Москву: разгромлено Министерство цифрового развития РФ

Атака на Москву: разгромлено Министерство цифрового развития РФ12
- 30.07.2023, 8:55
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Взрывной волной важные документы разбросало по улицам.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».
Русская служба ВВС рассказала о последствиях попадания беспилотников в здания в центре «Москва-Сити».
На фотографиях, опубликованных агентством ТАСС, видно, как выглядит «незначительное повреждение фасадов», о котором заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным телеграм-канала 112, один из беспилотников врезался в районе 6-7 этажей здания.
У второго здания, судя по фотографиям, повреждены первые несколько этажей.
Взрывной волной из офиса вынесло документацию Министерства цифрового развития, которое находится в Правительственном комплексе в IQ-квартале на территории «Москва-Сити», сообщил канал «Осторожно, Москва».
Всего в Правительственном комплексе находятся офисы семи ведомств и министерств, говорится на сайте IQ-квартала.