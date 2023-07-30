В разгромленной дроном башне «Москва-Сити» находятся сразу три министерства РФ 1 30.07.2023, 10:11

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Их документы прохожие находили на улице.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».

В частности, один из них атаковал в «Москва-Сити» 10 этаж башни IQ-квартала, где находится офис Министерства цифрового развития РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По данным СМИ, документацию этого министерства после взрыва на улице нашли прохожие.

В этой же башне, по данным на 2019 год, размещены еще два российских министерства — Минэкономразвития и Минпромторг.

Как пишет Telegram-канал BAZA, после атаки повреждена обшивка IQ-квартала в «Москва-Сити». Пострадало офисное помещение.

Также повреждены стекла соседней башни.

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