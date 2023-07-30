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Лукашенко испугался ехать на саммит ООН

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  • 30.07.2023, 17:47
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Лукашенко испугался ехать на саммит ООН

Боится ареста?

Лукашенко испугался ехать на саммит ООН. Делегацию возглавит глава МИД Сергей Алейник.

6 июля Александр Лукашенко сообщил, что пока не решил, поедет ли в сентябре в Нью-Йорк на саммит ООН: «Пока не отменяю это мероприятие. Пока. Будет известно задолго до того как. Посоветуемся со старшим братом (президентом России Владимиром Путиным. — Прим. ред.). Если он не поедет, ну чего мне без него туда ехать».

Последний раз Лукашенко был в США в 2015 году. 

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