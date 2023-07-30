Лукашенко испугался ехать на саммит ООН6
- 30.07.2023, 17:47
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Боится ареста?
Лукашенко испугался ехать на саммит ООН. Делегацию возглавит глава МИД Сергей Алейник.
6 июля Александр Лукашенко сообщил, что пока не решил, поедет ли в сентябре в Нью-Йорк на саммит ООН: «Пока не отменяю это мероприятие. Пока. Будет известно задолго до того как. Посоветуемся со старшим братом (президентом России Владимиром Путиным. — Прим. ред.). Если он не поедет, ну чего мне без него туда ехать».
Последний раз Лукашенко был в США в 2015 году.