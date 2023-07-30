Перерезано снабжение: появилась новая информация об ударе ВСУ по мосту в Чонгаре 30.07.2023, 18:33

10,958

Военные эксперты и OSINT-аналитики опубликовали новые данные.

Повреждения электрических столбов и проводки на железнодорожном мосту Чонгара значительны, несмотря на их малую площадь поперечного сечения: это должен быть удачный удар или существенный одиночный взрыв.

Военные эксперты и OSINT-аналитики опубликовали новые данные про удар ВСУ крылатой ракетой Storm Shadow по мосту российских оккупантов в районе Чонгара. Канадский эксперт Колби Бадвар пояснил путаницу, которая возникла в связи с появлением информации про ракетный удар, пишет «Диалог».

На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что ВСУ ударили не по автомобильному мосту, а по железнодорожному. Анализируя снимок главы российской оккупационной администрации Сальдо, он подчеркнул, что на фото хорошо виден железнодорожный мост на Сиваше и его повреждения. На фото большая часть восточной стороны моста скрыта, по всей вероятности, снимок специально сделан именно так. Провода оборваны, это хорошо заметно.

Повреждения тросов/столбов позволяют предположить, что взрыв произошел на восточной стороне моста. Повреждения электрических столбов и проводов значительны, несмотря на их малую площадь поперечного сечения: это должен быть удачный удар или существенный одиночный взрыв с большим количеством выбросов, чтобы значительно повредить инфраструктуру такого типа, отмечают аналитики.

Это косвенно указывает на то, что на восточной стороне моста могут быть значительные повреждения, не показанные на этом изображении. Окна караульного помещения также повреждены, что указывает на осколки от взрыва.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».