Раритетный Dodge, забытый на 83 года, удалось завести с первого раза 30.07.2023, 19:39

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Видеофакт.

В США на одной из ферм в старом заброшенном амбаре обнаружили раритетный Dodge Brothers Coupe. Он простоял там без движения и должного обслуживания 83 года, пишет «Автоцентр».

Автомобиль 1924 года выпуска был в эксплуатации 16 лет. То есть последний раз он выезжал на дороги еще в 1940 году, когда президентом страны был Франклин Делано Рузвельт. По какой причине владелец перестал использовать машину, неизвестно.

Несмотря на столь длительный простой, автомобиль сохранился в относительно неплохом состоянии. Кузов Dodge практически не проржавел. Также в полной комплектации находится оснащение салона. Даже колеса на раритете оригинальные, а шины не сдуты. Поэтому машину удалось с легкостью выкатить из сарая.

Специалисты компании Classic Car Rescue, которые и обнаружили ретро-купе, проверили его двигатель. Все компоненты были на месте. После незамысловатых манипуляций им удалось завести столетний Dodge. По их словам, теперь автомобиль ждет реставрация.

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