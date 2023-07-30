закрыть
30 июля 2023, воскресенье, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Раритетный Dodge, забытый на 83 года, удалось завести с первого раза

  • 30.07.2023, 19:39
  • 1,528
Раритетный Dodge, забытый на 83 года, удалось завести с первого раза

Видеофакт.

В США на одной из ферм в старом заброшенном амбаре обнаружили раритетный Dodge Brothers Coupe. Он простоял там без движения и должного обслуживания 83 года, пишет «Автоцентр».

Автомобиль 1924 года выпуска был в эксплуатации 16 лет. То есть последний раз он выезжал на дороги еще в 1940 году, когда президентом страны был Франклин Делано Рузвельт. По какой причине владелец перестал использовать машину, неизвестно.

Несмотря на столь длительный простой, автомобиль сохранился в относительно неплохом состоянии. Кузов Dodge практически не проржавел. Также в полной комплектации находится оснащение салона. Даже колеса на раритете оригинальные, а шины не сдуты. Поэтому машину удалось с легкостью выкатить из сарая.

Специалисты компании Classic Car Rescue, которые и обнаружили ретро-купе, проверили его двигатель. Все компоненты были на месте. После незамысловатых манипуляций им удалось завести столетний Dodge. По их словам, теперь автомобиль ждет реставрация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров