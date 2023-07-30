Страны-соседи выдвинули ультиматум мятежникам в Нигере 4 30.07.2023, 20:02

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Мухаммед Базум

Они требуют восстановить свергнутого президента в должности.

Лидеры Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) выдвинули семидневный ультиматум военным в Республике Нигер с требованием восстановить свергнутого президента Мухаммеда Базума в должности. Возможно проведение совместной военной операции.

Совместное заявление было принято сегодня, 30 июля, на внеочередной сессии организации в столице Нигерии Абужде, сообщает нигерийское издание vanguardngr.com. На сайте организации на момент публикации текста заявления не было.

На воскресном заседании члены ЭКОВАС подтвердили легитимность Базума и его право занимать должность президента Нигера, а также объявили о закрытии сухопутных границ и приостановке всех коммерческих рейсов между Республикой Нигер и государствами – членами ЭКОВАС. Будут приостановлены все коммерческие и финансовые операции между государствами – членами ЭКОВАС и Нигером, а также заморожены все активы государства и государственных предприятий страны.

Начальники штабов стран ЭКОВАС проведут экстренное совещание, чтобы выработать стратегию эффективных способов проведения возможной военной операции по восстановлению Базума на посту.

Военный переворот в Нигере 26 июня осуществил генерал нигерской армии и командующий президентской гвардией Абдурахман Чиани. Его бойцы заблокировали действующего президента во дворце и объявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов. 28 июля Чиани провозгласил себя главой переходного правительства.

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