Бывший политзаключенный нарисовал 3D-модель камеры, в которой он сидел

Бывший политзаключенный нарисовал 3D-модель камеры, в которой он сидел2
- 30.07.2023, 20:38
- 6,042
Посмотрите, как она выглядит.
Бывший политзаключенный Левон Халатрян нарисовал 3D-модель камеры на Володарке, в которой он сидел.
«Это 3D-модель камеры, в которой я сидел с августа по декабрь 2020 года (4 из 6 месяцев заключения). Получилось очень похоже на реальную камеру, там было вполне неплохо, всего 13 человек и всем есть, где спать. Другие камеры гораздо хуже и сейчас условия в целом стали намного жестче», — написал Левон.
3D-модель камеры доступна по ссылке.