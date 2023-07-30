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Бывший политзаключенный нарисовал 3D-модель камеры, в которой он сидел

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  • 30.07.2023, 20:38
  • 6,042
Бывший политзаключенный нарисовал 3D-модель камеры, в которой он сидел

Посмотрите, как она выглядит.

Бывший политзаключенный Левон Халатрян нарисовал 3D-модель камеры на Володарке, в которой он сидел.

«Это 3D-модель камеры, в которой я сидел с августа по декабрь 2020 года (4 из 6 месяцев заключения). Получилось очень похоже на реальную камеру, там было вполне неплохо, всего 13 человек и всем есть, где спать. Другие камеры гораздо хуже и сейчас условия в целом стали намного жестче», — написал Левон.

3D-модель камеры доступна по ссылке.

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