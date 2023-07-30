Украина отправила особое «поздравление» морякам ВМС РФ 1 30.07.2023, 20:45

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Видеофакт.

Российские моряки получили особое украинское «поздравление» с днем ВМС РФ. Украинские хакеры прислали россиянам видео с вирусом, который способен считывать информацию с электронных носителей. Оккупанты сначала очень обрадовались такому «поздравлению» и даже поблагодарили.

«Военных моряков армии оккупанта особым образом поздравили с днем ВМС РФ. Предварительно, украинские хакеры поместили в российские системы массовую рассылку сообщений (рекламный spam). Таким образом российские моряки, в том числе командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp», - информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что моряки сердечно благодарили за поздравления и только потом открывали указанное видео. Само «поздравление» содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер «Москва».

«В сообщениях содержалась «троянская» программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается», - сообщает украинская военная разведка.

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