СМИ: ВСУ контратаковали под Сватово, значительно продвинувшись к Ковалевке 30.07.2023, 21:47

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Украинские подразделения значительно продвинулись.

Подразделения украинской армии на Сватовском направлении смогли не только стабилизировать ситуацию, но и пойти в контрнаступление, продвинувшись в направлении Ковалевки. Ситуация на стыке Луганской и Харьковской областей обострилась в течение нескольких последних недель, где россияне подготовили наступательную операцию и попытались прорвать оборону ВСУ.

Однако украинские подразделения не только смогли выдержать натиск, но и отбросили оккупантов сразу по нескольким направлениям в окрестностях Сватово.

Военный источник Telegram-канала сообщает: анализ опубликованных российскими военными видео дает основание утверждать, что ВСУ могли уже вплотную подойти к Ковалевке.

Ранее оккупационная армия контролировала указанную территорию, начиная наступление. Однако сейчас они бьют по указанным на карте территориям (где, по всей вероятности, уже могут находиться ВСУ), что говорит о значительном продвижении украинских подразделений. Отсюда до Ковалевки приблизительно 2 км.

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