Россияне ударили по Харькову ракетами С-300 31.07.2023, 7:31

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Пострадал минимум один человек.

В ночь на понедельник, 31 июля, россияне атаковали украинский Харьков. Пострадал как минимум один человек.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет New Voice.

Россияне в полночь ударили по Харькову и области ракетами типа С-300 с территории российской Белгородской области.

В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.

Мужчина, который находился в этот момент недалеко от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

Еще одна российская ракета попала на территорию частного домовладения в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. В данном случае пострадавших нет.

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