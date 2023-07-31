Россияне ударили по Харькову ракетами С-300
- 31.07.2023, 7:31
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Пострадал минимум один человек.
В ночь на понедельник, 31 июля, россияне атаковали украинский Харьков. Пострадал как минимум один человек.
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет New Voice.
Россияне в полночь ударили по Харькову и области ракетами типа С-300 с территории российской Белгородской области.
В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.
Мужчина, который находился в этот момент недалеко от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.
Еще одна российская ракета попала на территорию частного домовладения в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. В данном случае пострадавших нет.