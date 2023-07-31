ISW рассказал, почему российская пропаганда молчит об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту 1 31.07.2023, 7:42

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иллюстративное фото

Украина поразила критическую для РФ цель.

Чонгарский мост, который находится между временно оккупированным россиянами Крымом и подконтрольной противнику частью Херсонской области на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь), - заметное узкое место вдоль критической российской наземной линии связи, и крайне маловероятно, что российские военные блогеры добровольно не освещают украинскую атаку.

Возможно, Кремль поручил российским военным блогерам воздерживаться от определенных тем, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«ISW не наблюдал никакого обсуждения среди российских «военкоров» украинского удара или продвижения ими заявления коллаборанта и гауляйтера оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Storm Shadow, которые были нацелены на мост», - отметили аналитики.

Стоит отметить, что украинская сторона 29 июля сообщила, что украинские защитники успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, военные эксперты и OSINT-аналитики опубликовали новые данные об ударе по мосту в Чонгаре.

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