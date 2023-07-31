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В Батуми протестующие заблокировали выход из российского лайнера, на котором находится Дмитрий Колдун

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  • 31.07.2023, 9:11
  • 7,278
В Батуми протестующие заблокировали выход из российского лайнера, на котором находится Дмитрий Колдун

На судне находятся и другие Z-певцы.

Около 200 человек из грузинских оппозиционных партий и движений блокируют выход пассажиров лайнера Astoria Grande на пирс. Об этом сообщил 31 июля в своем телеграм-канале блогер Николай Левшиц.

По его информации, активисты не пропустили в порт автобус, который приехал забрать туристов.

«В этот раз российских туристов на корабле сопровождают музыканты и звезды телеканала „RuTv“. Среди них — участник патриотических концертов „Zа Россию“, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, музыкальная группа „Те100стерон“ (выступали перед ранеными с концертом в госпитале минобороны РФ), белорусский певец Дмитрий Колдун (выступал для террористов «ДНР» в 2018 году)», — написал Левшиц.

Пять участников протеста задержаны.

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