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Польский евродепутат призвал главу Еврокомиссии помнить о судьбе Полины Шарендо-Панасюк

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  • 31.07.2023, 12:31
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Польский евродепутат призвал главу Еврокомиссии помнить о судьбе Полины Шарендо-Панасюк
Витольд Ващиковский

Также он обратился к режиму Лукашенко.

Евродепутат, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен помнить о судьбе политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.

Также он обратился к режиму Лукашенко с призывом освободить политзаключенную.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также Марина Адамович, супруга Николая Статкевича, и Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского Парламента и дипломатами ЕС.

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