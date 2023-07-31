Польский евродепутат призвал главу Еврокомиссии помнить о судьбе Полины Шарендо-Панасюк

Польский евродепутат призвал главу Еврокомиссии помнить о судьбе Полины Шарендо-Панасюк3
- 31.07.2023, 12:31
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Также он обратился к режиму Лукашенко.
Евродепутат, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен помнить о судьбе политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.
Также он обратился к режиму Лукашенко с призывом освободить политзаключенную.
Palina Sharenda-Panasiuk — Political prisoners in Belarus— Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) July 25, 2023
Let’s remember her @EP_President @vonderleyen
Set her free @BelarusMFA https://t.co/rlPwQWIkOr
Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также Марина Адамович, супруга Николая Статкевича, и Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского Парламента и дипломатами ЕС.