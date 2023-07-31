Польский евродепутат призвал главу Еврокомиссии помнить о судьбе Полины Шарендо-Панасюк 3 31.07.2023, 12:31

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Витольд Ващиковский

Также он обратился к режиму Лукашенко.

Евродепутат, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен помнить о судьбе политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.

Также он обратился к режиму Лукашенко с призывом освободить политзаключенную.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также Марина Адамович, супруга Николая Статкевича, и Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского Парламента и дипломатами ЕС.

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