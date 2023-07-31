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Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

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  • 31.07.2023, 12:58
  • 4,368
Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Фотофакт.

Польша разместила снайперов на границе с Беларусью, сообщило Генеральное командование ВС Польши в Twitter.

Командование опубликовало в Twitter несколько фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — говорится в подписи под фото.

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