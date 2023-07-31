Польша разместила снайперов на границе с Беларусью 8 31.07.2023, 12:58

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Фотофакт.

Польша разместила снайперов на границе с Беларусью, сообщило Генеральное командование ВС Польши в Twitter.

Командование опубликовало в Twitter несколько фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — говорится в подписи под фото.

#zgranicy: wieczorny spacer na świeżym powietrzu - dla zdrowotności ;). Trening 👁️. Strzelcy wyborowi = mistrzowie rozpoznania, nawigacji, pracy z bronią. Cechuje ich pewność siebie, cierpliwość i spostrzegawczość.@12Dywizja x @MON_GOV_PL pic.twitter.com/bLUeqHI2lB — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) July 28, 2023

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