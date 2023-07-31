Россия ударила ракетами по многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге

Россия ударила ракетами по многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге2
- 31.07.2023, 13:03
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Среди погибших — 10-летний ребенок.
Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по украинскому Кривому Рогу. Попали в многоэтажку и учебное заведение. Известно о четырех погибших и более 30 раненых, среди которых есть дети.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, на место атаки прибыли все необходимые службы. Людей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Глава Днепропетровской ОВО Сергей Лысак, как пишет New Voice, сообщил, что количество пострадавших возросло до 31, среди них — четверо детей. У людей рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Состояние большинства — удовлетворительное. Двое тяжелых. Четверо человек погибли. Среди них — 10-летний ребенок.