Украинские пограничники ликвидировали десять оккупантов
- 31.07.2023, 13:17
Видео боя от первого лица.
Украинские пограничники на лиманском направлении вступили в ближний бой с российскими оккупантами. Об этом 31 июля в Telegram сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
«Бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон» насыпают оккупантам на лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат – более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало «недобитков», – говорится в сообщении.
Со стороны украинских пограничников никто не пострадал.