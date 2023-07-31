Украинские пограничники ликвидировали десять оккупантов 31.07.2023, 13:17

иллюстрационное фото

Видео боя от первого лица.

Украинские пограничники на лиманском направлении вступили в ближний бой с российскими оккупантами. Об этом 31 июля в Telegram сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон» насыпают оккупантам на лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат – более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало «недобитков», – говорится в сообщении.

Со стороны украинских пограничников никто не пострадал.

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