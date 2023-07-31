Министр обороны Литвы: Группировки армии РФ, которая была в Беларуси, не осталось 3 31.07.2023, 13:25

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Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

Вильнюс заявил, что «не будет вздрагивать из-за «вагнеровцев».

Присутствие в Беларуси наемников частной военной компании Вагнера существенно ситуацию в области безопасности для Литвы не меняет. Об этом сообщил в интервью «Немецкой волне» министр обороны и нацбезопасности страны Арвидас Анушаускас.

Он подчеркнул, что ситуацию в области безопасности существенно изменила Россия, когда начала войну против Украины.

— Российской группировки, которая была в Беларуси и насчитывала шестьдесят и более тысяч человек, склады амуниции, логистику и так далее, не осталось. Вот это изменение. А то, что появились наемники, которых мы обобщаем названием «вагнеровцы»… Знаете, Литва, как и другие члены НАТО, имеет и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников, — отметил глава литовского оборонного ведомства.

По оценке Анушаускаса, в Беларуси сейчас находятся «две-три тысячи» наемников ЧВК Вагнера

— Две-три тысячи. Это существенно вообще ничего не меняет. В Вооруженных силах Беларуси 40 000 человек. Это существенно может поменять ситуацию. Например, если Беларусь двинет свои вооруженные силы к нашим границам, тогда будет реакция НАТО. Но, как я и говорил, вздрагивать из-за этих вагнеровцев мы не собираемся, — сказал министр обороны Литвы.

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