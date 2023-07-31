Армия РФ провалила наступление под Сватово 31.07.2023, 13:54

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РосСМИ рассказали, что произошло.

Российская армия не сумела удержать под своим контролем занятые за последние 10 дней позиции в Луганской области (здесь были заняты три села), пишет «Диалог».

С 25 июля ВСУ вернули под свой контроль более 20 кв. км в этом районе, свидетельствует проект DeepState. С 20 по 25 июля российские силы сумели совершить продвижение в районе Сватово, форсировав реку Жеребец, взяв под свой контроль сразу три села Луганской области (Новоегоровка, Надия и Сергеевка) и достигнув границы Харьковской области.

По данным карты DeepState, ВС РФ удалось захватить под свой контроль около 60 кв. км. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN опровергал информацию о захвате трех сел, заявляя, что линия фронта тактически не изменилась.

В воскресенье проект DeepState сообщил, что под Сватово произошла «стабилизация фронта с последующим вытеснением врага на исходные позиции». Согласно карте проекта, ВСУ с 25 по 29 июля вернули под контроль около 10 кв. км, а за минувшие выходные еще 10 кв. км. В эту территорию попадают село Надия и частично Новоегоровка.

В то же время российский военный блогер War Ganzo сообщил, что в последние дни ВСУ сумели «стабилизировать линию фронта» в этом районе.

Близкий к Минобороны канал «Рыбарь» утром 31 июля писал, что ожидает контратаки ВСУ в районе Новоегоровки, так как там сконцентрированы большие силы.

«Судя по передвижениям, украинское командование намерено не только отбить утраченные позиции, но и продвинуться дальше к Кармазиновке и Райгородку. А в случае успеха осуществить рывок к Сватово — то, что было в планах ВСУ еще осенью прошлого года», - предположил блогер.

На других участках фронта, согласно данным DeepState, за выходные существенных изменений нет. Авторы проекта отмечают, что тяжелые бои идут за село Клещеевка на Бахмутском направлении и в районе Работино на Запорожском участке.

Замминистра обороны Украина Анны Маляр сообщила в понедельник о возвращении под контроль ВСУ за неделю 12,6 кв. км, с начала контрнаступления эта площадь составила почти 205 кв км. Она напомнила, что на прошлой неделе им удалось взять село Старомайорское. В субботу Череватый сообщил, что скопление российских сил на линии Сватово – Кременная является частью подготовки к крупной наступательной операции на Купянском направлении, которую, по его сведениям, ВС РФ планируют провести этим летом.

Институт изучения войны к 31 июля не увидел визуальных подтверждений обширного наступления.

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