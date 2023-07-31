Момент попадания российской ракеты в Кривом Роге попал на видео 4 31.07.2023, 14:40

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Пострадали 53 человека.

В Кривом Роге на видео попал удар российской ракетой по городу. На данный момент известно, что погибли четыре человека. Среди погибших — 10-летний ребенок, уточнил глава Днепропетровской ОГА.

Пострадавших уже 53. Пятеро из них — дети. У людей рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Состояние большинства — удовлетворительное. Двое тяжелых.

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что Россия атаковала город двумя ракетами. Одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения (техникум Политехнического института) — там под завалами, вероятно, есть люди.

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома — начался пожар. Под завалами могут быть люди. Продолжаются спасательные работы.

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