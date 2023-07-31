Партизаны полностью уничтожили четыре склада боеприпасов РФ в Запорожской области 2 31.07.2023, 16:04

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Детонация происходила 40 минут.

На территории временно оккупированного Михайловского района Запорожской области было обнаружено четыре склада со снарядами 120 мм, боеприпасы к РСЗО «Град», 152 мм снаряды, противотанковые и противопехотные мины, расположенные на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. С этих складов обеспечиваются силы войск РФ на южном направлении фронта, сообщает военнослужащий таврического направления в комментарии ZN.UA.

В ночь на 31 июля на месте центрального склада партизаны привели в действие самодельное взрывное устройство. В результате все склады с боеприпасами полностью уничтожены. Очевидцы рассказывают, что детонация происходила 40 минут.

Уничтожение этих складов РФ создаст дефицит боеприпасов такого типа в военных РФ и ослабит оборонительную способность оккупантов на южном направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области украинские военные имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

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