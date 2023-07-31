Профсоюз полиции ФРГ: Путин и Лукашенко поощряют нелегальную миграцию в Германию 7 31.07.2023, 16:13

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Диктаторы хотят усилить нагрузку на социальную систему стран Европы.

Путин и Лукашенко поощряют нелегальную миграцию в Германию. С такими словами в интервью Bild выступил замглавы профсоюза полицейских ФРГ Хайко Теггатц.

По его словам, тем самым Москва и Минск хотят усилить нагрузку на социальную систему стран Европы, чтобы ослабить их.

«Восточный маршрут» — это спонсируемый Россией и Беларусью путь, который нашли банды контрабандистов. Путин и Лукашенко делают с контрабандистами одно дело. У многих мигрантов в паспортах российские визы или въездные штампы».

В полиции ФРГ на запрос журналистов ответили, что «незаконная миграция через Российскую Федерацию и оттуда через Беларусь в Европейский союз и далее в Германию» приковывает «особое внимание пограничной полиции».

«Белорусы дали контрабандистам свободу действий. После нападения России на Украину между властями РФ и Беларуси и полицией ФРГ нет никакого сотрудничества, — заявил другой замглавы профсоюза полиции Свен Хюбер. — В результате у нас меньше информации о миграционных потоках, которые проходят через эти страны».

Согласно статистике, в первом полугодии 2023 году на границах Германии задержано 45 338 нелегальных мигрантов. Из них 12 331 (27%) — на границе с Польшей, то есть прибывших тем самым «восточным маршрутом».