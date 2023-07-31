Контрабанда сигарет в Литву в этом году выросла в два раза 8 31.07.2023, 17:00

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При этом 82% контрабандных сигарет, обнаруженных в Литве с начала 2023 года, были произведены в Беларуси.

По сравнению с первым полугодием 2022 года контрабанда сигарет в Литву в этом году увеличилась вдвое. Такую информацию Уголовной таможенной службы Литвы приводит портал телерадиокомпании LRT (перевод - «Зеркало»).

При этом 82% контрабандных сигарет, обнаруженных в Литве с начала 2023 года, были произведены в Беларуси.

Литовские таможенники сообщают, что с начала года задержано 6 миллионов 458 тысяч пачек контрабандных сигарет, а также 32 тонны табака. Это вдвое больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Стоимость конфискованных за шесть месяцев сигарет и табака превышает 26 миллионов евро.

Рекорд этого года — 2000 коробок с сигаретам, а это полмиллиона пачек.

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