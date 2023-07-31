В Китае главный идеолог дружбы с Россией попал в опалу 3 31.07.2023, 17:55

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Лэ Юйчэн

Архитектора российско-китайского сближения лишили всех постов.

В Китае внезапно потерял свой пост архитектор российско-китайского сближения и автор формулировки о «дружбе без границ» между РФ и Китаем 60-летний Лэ Юйчэн, пишет «Диалог».

Он получил широкую известность, поддержав вторжение российской оккупационной армии в Украину, находясь при этом на посту заместителя главы МИД страны: фактически долгое время он был третьим человеком в министерстве. Однако со временем он потерял пост, после чего летом 2022 года был назначен на должность заместителя главы Госуправления радио и телевидения КНР.

Юйчэн владеет русским языком и ранее работал в СССР в качестве дипломата. Однако недавно его карьера резко пошла вниз: он лишился всех постов, занимаемых ранее в китайском МИДе, на фоне сближения Пекина и Москвы. Более того, осенью прошлого года чиновника исключили из кандидатов в члены ЦК Компартии.

По данным аналитиков, чиновник попал в опалу в связи с тем, что не смог предсказать вторжение российской армии в Украину и его масштаб.

Его называют архитектором российско-китайского сближения. Он лично участвовал в подготовке всех ключевых двусторонних соглашений последних лет. В руководстве МИД КНР не осталось ни одного профессионального специалиста по РФ, указывают эксперты.

Как писал сайт Charter97.org, министр иностранных дел Китая Цинь Ган более трех недель не появлялся на публике. Позже стало известно, что парламент Китая освободил Гана с должности главы МИД, сообщил Global Times. На его месте назначили главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

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