Крупнейший банк Швейцарии закроет счета большинству российских клиентов 31.07.2023, 18:15

В июне Credit Suisse запретил принимать новых клиентов из Беларуси.

Швейцарский банк UBS принял решение отказаться от значительной части российских клиентов поглощенного им Credit Suisse и закрыть их счета. По информации издания NZZ am Sonntag, UBS планирует отказаться от 50–75% иностранной клиентской базы Credit Suisse, считая риски работы с ними слишком высокими. Большинство сомнительных с точки зрения банка клиентов составляют россияне.

UBS всегда был осторожен в работе с российским бизнесом. После получения доступа к клиентским досье Credit Suisse UBS начал их тщательно изучать. Пока неясно, какие именно российские клиенты будут задействованы в этой инициативе. Ожидается, что прежде всего будут затронуты российские оффшорные компании, которых Credit Suisse обслуживал из Швейцарии.

UBS заявляет, что практикует более консервативный подход к оценке потенциальных клиентов, чем Credit Suisse. Банк стремится закрепить свои принципы управления рисками и корпоративную культуру в объединенной организации. Несмотря на возможность крупной прибыли, банк сохранял недоверие к России. Это вызывало недовольство многих потенциальных клиентов и их консультантов.

В июне UBS завершил покупку Credit Suisse. Сделка обошлась в $3,2 млрд, что на более чем 50% ниже рыночной капитализации Credit Suisse до анонса о поглощении. Перед сделкой Credit Suisse оказался на грани краха, отчитавшись о крупнейшем годовом убытке со времен мирового финансового кризиса. Это стало еще одной причиной осторожности UBS в отношении российских клиентов.

В июне уже UBS ввел ряд ограничений для поглощенного им Credit Suisse. Руководство банка запретило Credit Suisse принимать новых клиентов из России, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также из Косово и Албании и других государств. Запрет объясняется стремлением закрыть возможность отмывать деньги, снизить риски взяток и коррупции. Credit Suisse также теперь не может обслуживать политиков и госкомпании из Украины. Эта мера тоже направлена на противодействие возможному отмыванию денег.

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