Полк Калиновского сообщил о гибели четырех белорусских добровольцев в Украине

Полк Калиновского сообщил о гибели четырех белорусских добровольцев в Украине10
- 31.07.2023, 19:46
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Потери понесли батальоны «Литвин» и «Волат».
Батальоны «Литвин» и «Волат» понесли потери — погибли четыре белорусских добровольца. Об этом сообщает пресс-служба Полка Калиновского.
Обстоятельства, имена и возраст погибших не разглашаются в целях безопасности близких и родных.
«Полк Каліноўскага смуткуе з усім беларускім народам, які сутыкнуўся з чарговай ахвярай. З ахвярай у вайне за незалежнасць Украіны і Беларусі. Мы ніколі не забудзем нашых пабрацімаў і нягледзячы ні на што, мы працягваем шлях да перамогі над крывавай імперыяй», — сообщили в полку.
Ранее сегодня объединение «Погоня» рассказало о погибшем на войне в Украине белорусском добровольце.
С начала войны в Украине погибли уже более 20 белорусских добровольцев, воюющих на стороне Киева.