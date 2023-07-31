ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ
- 31.07.2023, 21:32
И семь складов боеприпасов.
Украинские военные на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и семь складов боеприпасов.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
«Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач», - сообщил он.
Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:
танк,
четыре ББМ,
гаубица 2А19 «Мста-С»,
пять единиц артиллерийских систем и минометов,
автомобильная техника.
Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.