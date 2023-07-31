закрыть
31 июля 2023, понедельник, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ

  • 31.07.2023, 21:32
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ

И семь складов боеприпасов.

Украинские военные на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и семь складов боеприпасов.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

«Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач», - сообщил он.

Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:

танк,

четыре ББМ,

гаубица 2А19 «Мста-С»,

пять единиц артиллерийских систем и минометов,

автомобильная техника.

Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский