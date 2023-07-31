ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ 31.07.2023, 21:32

И семь складов боеприпасов.

Украинские военные на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и семь складов боеприпасов.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

«Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач», - сообщил он.

Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:

танк,

четыре ББМ,

гаубица 2А19 «Мста-С»,

пять единиц артиллерийских систем и минометов,

автомобильная техника.

Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.

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