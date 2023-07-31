Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту

Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту4
- 31.07.2023, 22:07
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Вечером в понедельник, 31 июля, российские оккупанты перекрыли движение по незаконно построенному Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым.Реалии».
Причину россияне не называют. В Telegram-канале, посвященном Крымскому мосту, граждан страны-агрессора просят «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту для уничтожения логистических линий врага.