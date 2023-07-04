В Кыргызстане разрешили использовать матчество вместо отчества 4.07.2023, 2:31

Менять отчество на матчество можно будет с 18-летнего возраста.

В Кыргызстане гражданам страны, которым исполнилось 18 лет, разрешили в документах вместо отчества указывать матчество (матроним). Это постановил Конституционный суд Кыргызстана 30 июля, пишет местное издание Kaktus Media.

Решение было принято в рамках рассмотрения иска жительницы страны, которая требовала дать ей возможность указать матчество вместо отчества в документах своих детей.

Конституционный суд постановил, что возможность брать матчество не противоречит законам и традициям страны.

В то же время суд отметил, что права ребенка имеют приоритетное значение относительно прав родителей и находятся под особой государственной защитой. Фемида считает, что нахождение ребенка с матчеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигмы и буллинг.

Поэтому менять отчество на матчество в Кыргызстане можно будет с 18-летнего возраста.

«Указанным решением ни в коей мере не нарушаются традиционные и исторические устои нашего общества, связанные с присвоением имени», – заявили в суде.

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