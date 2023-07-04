закрыть
4 июля 2023, вторник, 2:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кыргызстане разрешили использовать матчество вместо отчества

  • 4.07.2023, 2:31
В Кыргызстане разрешили использовать матчество вместо отчества

Менять отчество на матчество можно будет с 18-летнего возраста.

В Кыргызстане гражданам страны, которым исполнилось 18 лет, разрешили в документах вместо отчества указывать матчество (матроним). Это постановил Конституционный суд Кыргызстана 30 июля, пишет местное издание Kaktus Media.

Решение было принято в рамках рассмотрения иска жительницы страны, которая требовала дать ей возможность указать матчество вместо отчества в документах своих детей.

Конституционный суд постановил, что возможность брать матчество не противоречит законам и традициям страны.

В то же время суд отметил, что права ребенка имеют приоритетное значение относительно прав родителей и находятся под особой государственной защитой. Фемида считает, что нахождение ребенка с матчеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигмы и буллинг.

Поэтому менять отчество на матчество в Кыргызстане можно будет с 18-летнего возраста.

«Указанным решением ни в коей мере не нарушаются традиционные и исторические устои нашего общества, связанные с присвоением имени», – заявили в суде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников