Израиль начал масштабную операцию в Дженине на западном берегу Иордана 4.07.2023, 4:06

The Jerusalem Post называет эту операцию крупнейшей за последние 20 лет.

В ночь на 3 июля израильская армия начала масштабную военную операцию на западном берегу Иордана. The Jerusalem Post называет эту операцию крупнейшей за последние 20 лет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем пресс-релизе сообщила, что «обширные контртеррористические действия» происходят в городе Дженин и расположенном на его территории лагере беженцев, который израильские военные считают «убежищем террористов».

Согласно пресс-службе ведомства, израильская авиация с начала операции нанесла более десяти ударов по объектам «инфраструктуры террористов», в том числе по лабораториями, производящим взрывчатые вещества. Военные утверждают, что в одной из таких лабораторий были готовы к использованию сотни самодельных взрывных устройств.

Как пишет The Jerusalem Post, представитель ЦАХАЛ генерал Даниэль Хагари не назвал точные сроки проведения операции, заявив, что она продлится как минимум несколько дней, а может затянуться на недели. Также генерал добавил, что в данный момент действия израильских военных сосредоточены на Дженине, однако при необходимости они могут распространиться и на другие территории.

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