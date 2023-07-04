Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники 4.07.2023, 7:34

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Один из них ударил по военной части.

Утром во вторник, 4 июля, в Новой Москве в РФ якобы были сбиты два неизвестных беспилотника.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Отмечается, что якобы в районе поселка Валуево были сбиты два беспилотника.

Telegram-канал BAZA пишет, что очевидцы заявили о беспилотниках самолётного типа, летевших на высоте 200 метров.

Также неизвестный дрон атаковал военную часть в населенном пункте Кубинка, Московская область. По данным российских СМИ, дрон попал в административное здание.

В связи с инцидентом, самолеты, следовавшие в аэропорт «Внуково», были перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, дроны атаковали Москву широким фронтом, обходя ПВО.

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