Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники
- 4.07.2023, 7:34
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Один из них ударил по военной части.
Утром во вторник, 4 июля, в Новой Москве в РФ якобы были сбиты два неизвестных беспилотника.
Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.
Отмечается, что якобы в районе поселка Валуево были сбиты два беспилотника.
Telegram-канал BAZA пишет, что очевидцы заявили о беспилотниках самолётного типа, летевших на высоте 200 метров.
Также неизвестный дрон атаковал военную часть в населенном пункте Кубинка, Московская область. По данным российских СМИ, дрон попал в административное здание.
В связи с инцидентом, самолеты, следовавшие в аэропорт «Внуково», были перенаправлены в другие аэропорты.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, дроны атаковали Москву широким фронтом, обходя ПВО.