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Маск возглавил рейтинг людей, заработавших больше всего денег за полгода

  • 4.07.2023, 8:45
Маск возглавил рейтинг людей, заработавших больше всего денег за полгода
Илон Маск

Второе место за Цукербергом.

Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг людей, заработавших больше всего денег за полгода, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за последние шесть месяцев Маск заработал $96,6 млрд. Второе место занял основатель американской компании Meta Марк Цукерберг с доходом в $58,9 млрд, третье — глава американской корпорации Amazon Джефф Безос.

Ранее сообщалось, что компания Twitter, которой с октября 2022 года владеет бизнесмен Илон Маск, несколько месяцев задерживает платежи IT-корпорации Oracle. Как сообщает Business Insider, соучредитель Oracle Ларри Эллисон помог Маску в финансировании покупки соцсети и является одним из близким друзей миллиардера.

Oracle уже несколько лет предоставляет Twitter услуги по хранению данных. Владелец Twitter неоднократно отказывался платить многочисленным компаниям и поставщикам, включая Google и Amazon за облачные сервисы.

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