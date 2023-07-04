Маск возглавил рейтинг людей, заработавших больше всего денег за полгода 4.07.2023, 8:45

Илон Маск

Второе место за Цукербергом.

Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг людей, заработавших больше всего денег за полгода, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за последние шесть месяцев Маск заработал $96,6 млрд. Второе место занял основатель американской компании Meta Марк Цукерберг с доходом в $58,9 млрд, третье — глава американской корпорации Amazon Джефф Безос.

Ранее сообщалось, что компания Twitter, которой с октября 2022 года владеет бизнесмен Илон Маск, несколько месяцев задерживает платежи IT-корпорации Oracle. Как сообщает Business Insider, соучредитель Oracle Ларри Эллисон помог Маску в финансировании покупки соцсети и является одним из близким друзей миллиардера.

Oracle уже несколько лет предоставляет Twitter услуги по хранению данных. Владелец Twitter неоднократно отказывался платить многочисленным компаниям и поставщикам, включая Google и Amazon за облачные сервисы.

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