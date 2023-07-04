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ISW рассказал, из-за прорыва какого направления паникуют россияне

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  • 4.07.2023, 8:51
  • 7,600
ISW рассказал, из-за прорыва какого направления паникуют россияне

Пропагандисты бьют тревогу.

Российские провоенные блогеры обеспокоены, что украинские военные могут форсировать Днепр на Херсонщине, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

«Российские провоенные блогеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск», - отметили в ISW.

Аналитики Института изучения войны раскрыли, что 2 июля российские «военкоры» обратились к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров.

Также известно, что один из таких российских «военкоров» призвал возродить флотилию «Днепр» - специальное военное речное подразделение, участвовавшее еще в российско-турецких войнах.

«Он утверждает, что возрожденная флотилия «Днепр» могла бы значительно улучшить положение российских войск на Херсонском направлении, и что эту группировку можно было бы усилить простыми катерами гражданского использования», - отметили в ISW.

Аналитики пояснили, что общая тревожность российских провоенных блогеров на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки «Днепр» не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу».

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