Сотни машин застряли на белорусско-российской границе 3 4.07.2023, 9:17

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Идут усиленные проверки.

Водители сообщают об огромных очередях на границе России и Беларуси, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Сотни машин застряли на российско-белорусской границе из-за усиленных проверок.

Водителям приходится терпеть длительное ожидание в огромных очередях. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как машины стоят в несколько рядов.

«Такая очередь огромная в четыре или пять ряда», - говорит женщина на видео.

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