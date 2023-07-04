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Сотни машин застряли на белорусско-российской границе

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  • 4.07.2023, 9:17
  • 7,300
Сотни машин застряли на белорусско-российской границе

Идут усиленные проверки.

Водители сообщают об огромных очередях на границе России и Беларуси, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Сотни машин застряли на российско-белорусской границе из-за усиленных проверок.

Водителям приходится терпеть длительное ожидание в огромных очередях. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как машины стоят в несколько рядов.

«Такая очередь огромная в четыре или пять ряда», - говорит женщина на видео.

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