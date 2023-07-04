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Источники: Евросоюз считает, что ядерного оружия в Беларуси еще нет

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  • 4.07.2023, 10:30
  • 1,162
Источники: Евросоюз считает, что ядерного оружия в Беларуси еще нет

Подготовительные работы еще не окончены.

Высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности поделился с сайтом Charter97.org позицией Брюсселя по российскому ядерному оружию в Беларуси и возможным размещением ЧВК «Вагнер» в нашей стране.

Вопрос о том, будут ли размещаться войска Евгения Пригожина в Беларуси, остается открытым.

Можно только гадать о том, каковы будут взаимоотношения между режимом и ЧВК «Вагнер».

По словам чиновника ЕС, тяжело себе представить, что Пригожин станет обычным пенсионером, проживающим в Минске.

На данный момент у Брюсселя нет доказательств, что ядерное оружие находится на территории Беларуси.

Размещения такого вида оружия требует большого количества подготовительных мероприятий в местах дислокации и много работы.

Чиновник ЕС сказал, что режим встал на скользкую дорожку по направление к постепенной сдаче независимости и суверенитета Беларуси, а также становится все более зависимым от России.

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