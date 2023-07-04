Источники: Евросоюз считает, что ядерного оружия в Беларуси еще нет

Источники: Евросоюз считает, что ядерного оружия в Беларуси еще нет4
- 4.07.2023, 10:30
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Подготовительные работы еще не окончены.
Высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности поделился с сайтом Charter97.org позицией Брюсселя по российскому ядерному оружию в Беларуси и возможным размещением ЧВК «Вагнер» в нашей стране.
Вопрос о том, будут ли размещаться войска Евгения Пригожина в Беларуси, остается открытым.
Можно только гадать о том, каковы будут взаимоотношения между режимом и ЧВК «Вагнер».
По словам чиновника ЕС, тяжело себе представить, что Пригожин станет обычным пенсионером, проживающим в Минске.
На данный момент у Брюсселя нет доказательств, что ядерное оружие находится на территории Беларуси.
Размещения такого вида оружия требует большого количества подготовительных мероприятий в местах дислокации и много работы.
Чиновник ЕС сказал, что режим встал на скользкую дорожку по направление к постепенной сдаче независимости и суверенитета Беларуси, а также становится все более зависимым от России.