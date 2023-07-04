Источники: Евросоюз считает, что ядерного оружия в Беларуси еще нет 4 4.07.2023, 10:30

1,162

Подготовительные работы еще не окончены.

Высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности поделился с сайтом Charter97.org позицией Брюсселя по российскому ядерному оружию в Беларуси и возможным размещением ЧВК «Вагнер» в нашей стране.

Вопрос о том, будут ли размещаться войска Евгения Пригожина в Беларуси, остается открытым.

Можно только гадать о том, каковы будут взаимоотношения между режимом и ЧВК «Вагнер».

По словам чиновника ЕС, тяжело себе представить, что Пригожин станет обычным пенсионером, проживающим в Минске.

На данный момент у Брюсселя нет доказательств, что ядерное оружие находится на территории Беларуси.

Размещения такого вида оружия требует большого количества подготовительных мероприятий в местах дислокации и много работы.

Чиновник ЕС сказал, что режим встал на скользкую дорожку по направление к постепенной сдаче независимости и суверенитета Беларуси, а также становится все более зависимым от России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».