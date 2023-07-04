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Пионтковский: Есть два возможных сценария для России в ближайшее время

  • 4.07.2023, 11:28
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Пионтковский: Есть два возможных сценария для России в ближайшее время
Андрей Пионтковский
Фото: svaboda.org

«Партия почетной капитуляции» может отстранить испуганного Путина от власти.

Российский оппозиционный политолог, журналист и математик Андрей Пионтковский предрек России два сценария в ближайшем будущем. 

Первый заключается в том, что армия РФ начнет разваливаться под ударами ВСУ, десятки тысяч мобилизованных погибнут, а десятки тысяч выживших прибегут с автоматами в Москву на Рублевку. Они учинят там примерно то, что учинили российские матросы и крестьяне, прибежавшие с винтовками Мосина в Петроград (бывшее название Санкт-Петербурга – ред.) в 1917 году. 

Второй сценарий состоит в том, что Путин покажет себя страшным и ужасным, разгромив военную оппозицию и вернув себе былую мощь.

Такое мнение Андрей Пионтковский высказал в новом видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон.

Российский оппозиционер обратил внимание на то, что «партия почетной капитуляции» в РФ только и ждет момента, чтобы отстранить испуганного Путина от власти и начать мириться с Западом. Представители этой «партии» хотят прийти к власти очень цивилизованно, по легитимным указам исполняющего обязанности президента товарища Мишустина.

«Путин хочет арестовать еще десятки людей. Он вообразил себя таким Сталиным или Гитлером. Но ему вряд ли удастся. В ближайшие две недели, до начала саммита НАТО в Вильнюсе, мы увидим: или Путину удастся вернуть фортуну и показать, что он, страшный и ужасный, разгромил военную оппозицию; или товарищ из «партии почетной капитуляции» войдет к нему в кабинет и произнесет сакраментальный текст», – спрогнозировал Пионтковский.

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