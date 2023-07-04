Политзаключенный Никита Емельянов почти четыре года находится в тюрьме 4.07.2023, 11:45

Никита Емельянов

Фото: «Наша Ніва»

Активист анархистского движения оказался за решеткой еще до протестов 2020 года.

Фактически четыре года — столько за решеткой находится активист анархистского движения, политзаключенный Никита Емельянов.

Его посадили в тюрьму еще до 2020 года. По четырем политически мотивированным делам присуждено шесть лет заключения в тюрьме в условиях строгого режима, рассказала его мать Анастасия сайту «Радыё Рацыя»:

– Был арестован за попытку, как ему инкриминируют, «поджечь СИЗО «Володарка», в Минске. Но это была политическая акция, чтобы привлечь внимание к политзаключенным, которые за решеткой.

Привлечь внимание к делу Дмитрия Полиенко, он его товарищ, должен был состояться суд над Дмитрием Полиенко в октябре 2019 года.

Политзаключенный Никита Емельянов обвиняется в таких статьях как «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение вреда в крупном размере», «осквернение зданий и порча имущества», «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

Поддержите политзаключенного: Никита Владимирович Емельянов, тюрьма № 1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1

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