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The Economist перечислил «полезных идиотов» Путина в Европе

  • 4.07.2023, 12:04
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The Economist перечислил «полезных идиотов» Путина в Европе

Среди них есть и правые, и левые политики.

В правительствах европейских стран еще много «полезных идиотов» русского диктатора Владимира Путина, которые продвигают нарративы Кремля на Западе и вредят Украине. Об этом сообщает британское издание The Еconomist.

Среди них есть и левые, и правые партии, которые постоянно ссорятся между собой, но сходятся в одном ‒ в требованиях мгновенного «мира» в Украине, который «фактически вознаградил бы российскую агрессию оккупированными территориями».

В круг «полезных идиотов» Путина входят чиновники из нескольких европейских правительств. Премьер Венгрии Виктор Орбан – самый очевидный приспешник Путина.

Орбан неоднократно критиковал поддержку Украины Западом, а его правительство продолжало импортировать российский газ в Венгрию. Правительство Виктора Орбана также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине странами НАТО и ЕС.

Австрия тоже фактично отстранилась от борьбы с путинским режимом, ссылаясь на то, что она не член НАТО и играет роль моста между Востоком и Западом ‒ предлагая мало помощи Украине (и это при том, что австрийские обороты торговли со страной-агрессором Россией резко возросли).

Греция, еще один член Евросоюза, соблюдает антироссийские санкции, но не хочет усиливать ограничения на транспортировку российской нефти ‒ ведь греческие фирмы получают большие доходы от такого формата.

Только недавно под сильным давлением США Кипр, всемирно известная оффшорная финансовая гавань, закрыл около 4 тысяч банковских счетов граждан России. Столкнувшись с меньшим давлением, страны, которые пока не входят в ЕС ‒ Турция и Сербия ‒ даже не пытаются скрыть прибыльные «черные ходы», которые они предоставляют путинскому режиму.

Ссылаясь на свой многовековой нейтралитет, Швейцария блокирует поставки оружия в Украину ‒ включая 96 законсервированных танков «Леопард» (которые находятся в Италии, но, как оказалось, принадлежат частной швейцарской фирме).

Словакия до недавнего времени была важным каналом для западной оружейной помощи и недавно предоставила Украине истребители модели МиГ-29. Но социологические опросы показывают, что партия Роберта Фико, известного фаната России и Путина, скорее всего победит на парламентских выборах осенью.

В Италии, хотя нынешний премьер-министр Джорджиа Мелони решительно поддерживает Украину, ее партнер по коалиции Маттео Сальвини ‒ противник антироссийских санкций и по крайней мере до полномасштабного вторжения России в Украину был фанатом Путина.

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