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Пригожину вернули изъятые при обысках 10 миллиардов российских рублей

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  • 4.07.2023, 13:34
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Пригожину вернули изъятые при обысках 10 миллиардов российских рублей

За деньгами главаря «вагнеровцев» пришел его водитель.

Главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов российских рублей, «сотни тысяч долларов» и пять слитков золота, которые у него конфисковали при обысках в Санкт-Петербурге после вооруженного мятежа.

Еще утром 2 июля правоохранительные органы не собирались этого делать, но к вечеру было принято решение, пишет «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник. Забирать изъятые средства и драгоценности Пригожин не приехал, поскольку находился в этот момент в Москве.

Вместо него за деньгами прибыл водитель с доверенностью. Как отмечает «Фонтанка», общий вес денег, которые вернули Пригожину, в пятитысячных купюрах достигает «пары тонн».

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