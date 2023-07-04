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Швеция и Финляндия позволят НАТО противостоять России в Арктике и на Балтике

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  • 4.07.2023, 18:05
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Швеция и Финляндия позволят НАТО противостоять России в Арктике и на Балтике

Пятью подлодками закроют Балтийское море.

Вступление в НАТО Финляндии и в обозримом будущем Швеции позволить альянсу закрыть важную брешь в своей обороне — на северо-востоке. Развязав войну в Украине, российские власти, в конце 2021 г. потребовавшие отодвинуть военную инфраструктуру блока к границам 1997 г., лишаются стратегических выгод в Арктике и Балтийском море.

Единый северный блок

У России сильный Северный флот, не пострадавший из-за войны в Украине. По данным Финского института международных отношений (FIIA), в его состав входят 27 подводных лодок, более 40 боевых кораблей, около 80 истребителей, ядерное оружие. В случае вооруженного конфликта с НАТО основная задача Северного флота — обеспечить контроль в Баренцевом море и не допустить доставки подкреплений из Северной Америки в Европу по водам северной Атлантики.

При этом с военной точки зрения Россия опережает западные страны в Арктике на 10 лет, считают в FIIA.

Хотя война в Украине изрядно потрепала сухопутные силы РФ, ее ВМС и ВВС сохраняют форму, заявил в понедельник председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. На суше, по его словам, у России недостаточно «сил, способных что-то сделать кому-то еще». Но морская составляющая Северного флота и стратегическая авиация сохраняют полную боеспособность, добавляет Саму Пауккунен, заместитель директора FIIA (цитата по Reuters).

Именно здесь Финляндия сможет помочь НАТО противостоять России, сдерживая ее боевой потенциал, сказал агентству генерал-майор США в отставке Гордон Дейвис. Финляндия закупает правильные вооружения, чтобы «укрепить оборону на северо-востоке и, говоря откровенно, в случае конфликта представлять угрозу для России».

Среди таких видов вооружений – истребители F-35. С 2026 г. Финляндия должна получить 64 таких самолета, они разместятся на авиабазе под городом Рованиеми (который считается местом жительства Санта-Клауса). В ее модернизацию вкладывается 150 млн евро, и в случае конфликта Рованиеми станет региональным оперативным центром для сил НАТО. Через него проходит железная дорога из портового шведского города Торнио, которая продолжается до Кемиярви – городка в часе езды от российской границы и в семи – от Мурманска, где находится база Северного флота.

Электрификация дороги должна быть завершена в 2024 г., она облегчит НАТО доставку подкреплений и военной техники через Атлантику прямо к границам России в Арктике.

Для НАТО крайне важно иметь в своем составе все страны Северной Европы, сказал Reuters подполковник Майкл Маус из Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, который руководил военной интеграцией Финляндии в альянс:

«С [нынешними] членами НАТО Норвегией и Данией у нас теперь есть целый блок. С точки зрения потенциальных планов обороны для нас это гигантский шаг вперед – рассматривать это как единую зону».

Шведский контроль

К этой зоне вскоре присоединится и Швеция, которая подала заявку на вступление в НАТО, но процесс задержался из-за претензий Турции. В частности, шведский Торнио расположен на побережье Ботнического залива, куда корабли попадают из Балтийского моря. И здесь Швеция сыграет важнейшую роль благодаря находящемуся в центре моря острову Готланд, мимо которого проходят маршруты кораблей, и своему подводному флоту.

Швеция располагает одними из лучших в мире неядерных подводных лодок, которые отлично подходят для патрулирования Балтийского моря и выгодно отличаются от судов как российских, так и американских ВМС. Море это слишком мелкое для эффективного применения атомных субмарин США и большей части российских подлодок. Шведские суда работают на дизельном топливе, но могут оставаться под водой гораздо дольше лодок традиционных модификаций.

Сейчас в стране строятся подлодки нового поколения, которые должны быть поставлены на вооружение до 2028 г.

«С помощью субмарин можно очень легко ограничить передвижения противника», – говорит Фредерик Линден, командующий Первой подводной флотилией Швеции. Они лучше всего подходят для охраны разветвленной подводной инфраструктуры Балтики – трубопроводов, кабелей для передачи данных и т. д. – и контроля доступа в море, добавляет он:

«Пятью подлодками мы можем закрыть Балтийское море. Интересующие нас области мы закрываем своими радарами и оружием. Сейчас у Швеции четыре подлодки, у Германии – еще шесть. «Без сомнения, [шведские] класса Gotland и немецкие класса 212 – в буквальном смысле лучшие неядерные подлодки в мире. С точки зрения того, насколько они тихие, какие двигатели используют, насколько маневренные», – говорит Себастьян Брунс, старший исследователь Института политики безопасности при Кильском университете.

Согласно представленной в марте стратегии развития ВМФ, Германия намерена к 2035 г. добавить еще от шести до девяти подлодок, а также аппараты-беспилотники, которые смогут охранять подводную инфраструктуру, указывает Сара Геле из Международного института стратегических исследований (IISS).

У России на Балтике одна дизельная подводная лодка. По оценке Кильского института, в ближайшие годы могут добавиться еще от одной до трех субмарин.

Балтийское море служит воротами в восемь стран. Россия располагает военными группировками в Петербурге и Калининградской области (где расположены в том числе баллистические ракеты средней дальности), что ставит под угрозу потенциальные поставки вооружений НАТО по Балтийскому морю, если придется оказывать помощь странам Балтии и Финляндии. Поэтому дополнительные морские силы Швеции и транспортные маршруты через нее и Финляндию должны помочь альянсу закрыть слабые места.

Добавление Финляндии и Швеции к Германии очень существенно меняет баланс сил на Балтике, сказал Reuters Ник Чайлдс, старший научный сотрудник IISS:

«Балтийскому флоту России будет очень сложно свободно действовать. Хотя он все равно может представлять опасность для НАТО».

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