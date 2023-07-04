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На Солнце образовалась огромная вспышка

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  • 4.07.2023, 18:16
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На Солнце образовалась огромная вспышка

Она повлияла на радиоcвязь в США.

Солнце произвело мощную солнечную вспышку, пик которой пришелся на 2 июля. Обсерватория солнечной динамики NASA, которая постоянно наблюдает за Солнцем, опубликовала 3 июля снимок этого события.

NASA также опубликовало в Twitter gif-анимацию вспышки.

Вспышка повлияла на земную атмосферу и вызвала отключение радиосвязи в некоторых частях США и Тихого океана, сообщает Space.com. Она произошла из солнечного пятна AR3354, ширина которого в семь раз превышает ширину Земли. Явление было классифицировано как X-вспышка, самый сильный из существующих типов.

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