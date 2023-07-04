На Солнце образовалась огромная вспышка 2 4.07.2023, 18:16

2,498

Она повлияла на радиоcвязь в США.

Солнце произвело мощную солнечную вспышку, пик которой пришелся на 2 июля. Обсерватория солнечной динамики NASA, которая постоянно наблюдает за Солнцем, опубликовала 3 июля снимок этого события.

NASA также опубликовало в Twitter gif-анимацию вспышки.

The Sun emitted a strong solar flare on July 2, 2023, peaking at 7:14pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.0: https://t.co/wc4wEGkZTc pic.twitter.com/djYJ4VsTzi — NASA Sun & Space (@NASASun) July 3, 2023

Вспышка повлияла на земную атмосферу и вызвала отключение радиосвязи в некоторых частях США и Тихого океана, сообщает Space.com. Она произошла из солнечного пятна AR3354, ширина которого в семь раз превышает ширину Земли. Явление было классифицировано как X-вспышка, самый сильный из существующих типов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».